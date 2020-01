Previsioni meteo fine settimana: è in atto un peggioramento già da domani

Che tempo farà il prossimo fine settimana? Cambieranno le temperature o si manterranno stabili? L’aria fredda dal nord avrà la meglio sull’alta pressione sub tropicale? Vediamo le previsioni meteo per il prossimo week end. E’ previsto un graduale cambiamento del tempo sull’Italia in quanto l’alta pressione tenderà pian piano ad indebolirsi lasciando scorrere aria più fresca.

Previsioni meteo fine settimana

L’aria fredda proveniente da ovest avrà la meglio sull’alta pressione sempre più debole e la perturbazione ora presente sulla penisola Iberica che, perdendo intensità, muoverà verso l’Italia dove porterà un graduale peggioramento del tempo con delle piogge sparse un pò su tutte le nostre regioni.

Instabilità, quindi, soprattutto sul versate tirrenico dal nord fin verso la Sicilia soprattutto tra sabato e domenica, giornate in cui avremo piogge sparse e anche qualche temporale piuttosto intenso, anche se parliamo di fenomeni piuttosto localizzati.

Qualche piovasco coinvolgerà anche la Pianura Padana e il lato adriatico ma avremo comunque fenomeni più deboli ed isolati rispetto al lato tirrenico. La neve scenderà in montagna generalmente sopra i 1000/1500 metri di altitudine.

Temperature

Le temperature rimarranno ancora piuttosto stabili con le massime comprese tra i 12 gradi del nord e i 14 del sud e le minime comprese tra i 3 gradi del nord e i 6 gradi del sud.

