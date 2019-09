Previsioni meteo fine settimana: sabato sereno, domenica burrasca, ecco dove

Con le condizioni meteo che, nella giornata di oggi, stanno lentamente migliorando è lecito chiedersi come saranno le previsioni per il fine settimana che sta per arrivare. L’aumento della pressione, infatti, ha permesso un miglioramento e un attenuarsi del maltempo, ma attenzione sarà di breve durata.La piccola tregua, infatti, ci regalerà un sabato tranquillo e mite, ma domenica la storia cambierà radicalmente.

Previsioni meteo sabato

La giornata di sabato, quindi, sarà quella maggiormente tranquilla con tempo discreto e temperature fresche al mattino (si arriva anche a 10 gradi al Nord). Qualche nube nei settori nord occidentali e sulla Sardegna saranno l’unico neo della giornata, ma saranno preludio delle condizioni meteorologiche del giorno successivo.

Previsioni meteo domenica

Rispetto al sabato la giornata di domenica sarà decisamente peggiore anche se non per tutti. La perturbazione atlantica, infatti, toccherà, fin dal mattino dispensando piogge, il Nord ovest, la Sardegna e le coste della Toscana. Con il trascorrere delle ore si assisteranno a peggioramenti in Liguria con locali nubifragi. Il mal tempo si acutizzerà in Toscana e con la serata le piogge coinvolgeranno Lazio, Umbria e tutta la Sardegna. Tempo asciutto e soleggiato, invece, al Sud. Attenzione ai forti venti di Scirocco su tutti i mari.

Il fine settimana farà da preludio alla settimana successiva, che si preannuncia già da ora con condizioni meteorologiche pessime. Per aggiornamenti continuate a seguirci.