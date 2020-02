Previsioni meteo fine settimana: torna il bel tempo e il caldo?

Che tempo farà questo fine settimana? Dopo il temutissimo arrivo del freddo che ha portato anche neve a bassa quota nel sud Italia, cosa dobbiamo aspettarci per sabato e domenica? Vediamo le previsioni del tempo per l’8 e il 9 febbraio. Dopo la parentesi artica che in queste ore sta portando venti forti, specie al centro sud, tenderà ad esaurirsi già nella giornata di oggi, venerdì, con un rinforzo dell’alta pressione.

Previsioni meteo fine settimana

Il ritorno dell’alta pressione garantirà stabilità atmosferica su buona parte del Mediterraneo, tutto queste le perturbazioni atlantiche prediligeranno l’Europa Nord occidentale e un’ondata di gelo piuttosto rilevante interesserà la Turchia proprio grazie allo spostamento dell’alta pressione verso i Balcani.

Nel dettaglio, quindi, ci attende un week end piuttosto stabile e soleggiato su buona parte dell’Italia anche se qualche nube bassa si affaccerà lungo le regioni tirreniche, in Sardegna e dal Lazio verso la Liguria. Localmente anche in Pianura Padana ma ricordiamo che si tratta di nubi basse e qualche. Non avremo, quindi, piogge ma cieli sereni sui monti, sull’alto Adriatico e gran parte del sud.

Temperature

Le temperature sembrano resta stabili con le massime comprese tra i 9 gradi del nord, i 10 gradi del centro e gli 11 gradi del sud. Le temperature minime in lieve ribasso comprese tra gli 0 gradi del nord, i 3 gradi del centro ed i 4 gradi del sud.

Guarda il nostro video delle previsioni meteo per le grafiche nel dettaglio

