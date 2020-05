Previsioni meteo fine settimana: torna il bel tempo

Bentornati con il consueto appuntamento delle previsioni meteo. Oggi vi parliamo di quello che accadrà nel fine settimana del 23 e 24 maggio. Dopo che nei giorni scorsi la nostra penisola è stata interessata dal maltempo a causa di una forte perturbazione di carattere ciclonico con piogge e temporali le cose miglioreranno nettamente nel corso del week end. Infatti dopo una lunga assenza tornerà a farsi vedere nel mediterraneo l’anticiclone delle azzorre. Questo riporterà il bel tempo e un clima sicuramente più caldo rispetto a quello che abbiamo avuto nel corso di questi ultimi giorni.

Torna il bel tempo in tutta Italia nel week end del 23 e 24 maggio secondo le ultime previsioni meteo

Secondo le ultime previsioni meteo dunque nel corso di questo week end che sta per iniziare il bel tempo caratterizzerà la nostra penisola da nord a sud. Qualche nube alta ma solo di passaggio è prevista nelle zone settentrionali del paese. Ma non sono previste piogge ne temporali. Dunque il fine settimana in base a queste previsioni meteo si prospetta come pienamente primaverile. Per quanto riguarda le temperature come vi dicevamo sono in aumento rispetto agli scorsi giorni. L’aumento porterà le massime a 26/27 gradi, con un leggero incremento rispetto a quanto visto negli scorsi giorni. Le temperature più elevate si registreranno al Centro Sud e in pianura Padana. Le minime oscilleranno in tutto il paese tra i 16 e i 17 gradi.

