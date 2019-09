Previsioni meteo fine settimana: torna l’estate con punte di 35 gradi

Anche se le previsioni per il prossimo inverno non sono incoraggianti, a quanto sembra l’estate non ha voglia di lasciare il passo all’autunno. Dopo la rinfrescata degli ultimi giorni, l’estate torna nel prossimo fine settimane promettendo anche picchi fino a 35 gradi con temperature abbastanza anomale per questo periodo dell’anno, vediamo dove.

Previsioni meteo sabato 14 settembre

La giornata di sabato sarà dominata dal sole con temperature tipiche dell’estate in particolare sull’area tirrenica e su Sicilia e Sardegna.

Locali foschie sono previste nelle zone pianeggianti settentrionali mentre nel pomeriggio è prevista qualche nuvola sull’arco alpino e sulla dorsale appenninica.

Previsioni meteo domenica 15 settembre

La situazione del tempo sarà molto simile a quella di sabato con tanto sole e qualche nuvola pomeridiana esclusivamente sulle zone montuose. Giornata prettamente estiva con temperature che raggiungeranno i 34 o 35 gradi nelle zone interne della Sardegna e sul resto del Paese saranno oltre i 30 gradi.

Il ritorno dell’estate coinvolgerà anche lunedì’ 16 settembre, data di inizio della scuola in molte regioni. Inizio settimana con calura anomala, quindi, che vedrà degli annuvolamenti pomeridiani vicino alle montagne. Ancora caldo, quindi, in questo lunedì da estate settembrina che farà rimpiangere il fresco della scorsa settimana. Ma attenzione, godetevi le belle giornate poichè già da martedì sera i forti venti porteranno il cambiamento che ci farà migrare dall’estate all’autunno.