Previsioni meteo: in arrivo piogge, freddo e nevicate, ecco dove

Ben tornati con le previsioni meteo per i prossimi giorni. Una nuova intensa perturbazione atlantica è in arrivo in Italia in questo inizio di settimana. Questa volta la perturbazione sarà alimentata da aria fredda proveniente dalla regione artica. Questo farà in modo che sul nostro paese ancora una volta le condizioni meteo saranno tipicamente invernali su molte nostre regioni.

In particolare avremo un rinforzo dell’alta pressione sulla Gran Bretagna che favorirà la retrogressione di aria fredda dalla Scandinavia verso l’Europa centrale e in parte anche sull’Italia, andando ad alimentare una forte depressione anche sul mediterraneo che porterà piogge abbondanti e nevicate.

Ecco le previsioni Meteo per l’Italia nelle giornate di lunedì e martedì

Scendendo nel dettaglio con le nostre previsioni meteo, lunedì e martedì tempo in netto peggioramento su tutta la penisola. Lunedì il peggioramento sarà più evidente in particolare al Nord Italia, mentre Martedì la situazione peggiorerà anche al Centro e al Sud Italia.

Le piogge saranno diffuse, questo in particolare per quello che concerne il lato tirrenico e il Nord. Le nevicate, che inizialmente avverranno in montagna scenderanno rapidamente di quota a causa del calo termico. Questo soprattutto al nord dove qualche nevicata potrebbe arrivare anche nelle pianure emiliane e in Piemonte.

Qualche nevicata infine nella giornata di martedì potrebbe arrivare anche in Centro Italia nelle zone collinari. Temperature in netto calo in tutto il paese con il Nord che dovrebbe avere massime di 5 gradi e minime di 2, il Centro che invece dovrebbe avere 8 gradi di massima e 6 di minima. Al Sud invece massime a 14 gradi e minime a 9.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube