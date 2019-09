Previsioni meteo inizio settembre: l’Italia sommersa dai temporali

L’inizio di settembre ci ha posto davanti ad un maltempo caratterizzante la maggior parte delle regioni che sta coinvolgendo l’Italia da Nord a Sud. Vediamo, quindi, cosa ci aspetta nei prossimi giorni e nelle settimane che ci dividono dalla fine del mese.

Previsioni meteo prima settimana di settembre

Tra il 3 ed il 5 settembre il maltempo interesserà soprattutto il Centro Sud con temporali e nubifragi tra Calabria e Sicilia mentre il Nord sarà testimone di un lieve miglioramento anche se gli episodi di maltempo non mancheranno.

A ridosso del fine settimana si vedrà un nuovo peggioramento grazie al flusso di aria più fresca proveniente dall’Europa Centrale e dal Mediterraneo: la fase di maltempo, in questo caso sarà acuta con temporali e nubifragi e con un calo delle temperature di 5/7 gradi.

Il mese di settembre, in ogni caso, sarà teatro di instabilità e maltempo con alcune zone italiane in cui le precipitazioni potrebbero essere addirittura al di sopra delle medie stagionali grazie alle masse di aria instabile che giungeranno da Nord e da Est che, a contatto con le masse di aria calda del Mediterraneo daranno il via ad una serie di vortici perturbati con calo delle temperature costanti fino alla fine del mese.