Previsioni Meteo inizio settimana: bel tempo e aumento delle temperature

Bentornati all’appuntamento con le previsioni meteo. Oggi vi parliamo di quello che accadrà all’inizio della prossima settimana in Italia. L’anticiclone delle Azzorre è in rapida espansione verso est. Questo coinvolgerà buona parte dell’Europa Centro Occidentale e anche la nostra penisola. Questo fenomeno dunque porterà in Italia bel tempo e un aumento graduale delle temperature. Tuttavia, una massa d’aria fredda situata sull’est Europa ed in particolar modo sulla Turchia finirà per traghettare correnti leggermente più fredde al Sud Italia tra lunedì e martedì.

Previsioni meteo settimana prossima: torna il bel tempo in gran parte d’Italia, ancora qualche isolato rovescio al Sud

Questa massa d’aria fredda potrebbe portare al Sud Italia anche un po’ di instabilità con qualche isolato acquazzone pomeridiano in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Si tratterà in ogni caso di fenomeni molto limitati. Nel resto d’Italia invece le previsioni meteo di inizio della prossima settimana prevedono cieli sereni su tutta la penisola. Per quanto riguarda le temperature, come dicevamo poc’anzi saranno in aumento in tutta Italia. Questo in particolare per quanto concerne le massime. Al Nord le massime arriveranno a 19 gradi e le minime a 6. Al centro invece le massime saranno di 17 e le minime di 7. Al Sud invece massime 16 e minime 7. Sul lato tirrenico si potrebbe arrivare ad avere anche 20/21 gradi. Questo è tutto per oggi a presto con le nuove previsioni meteo intorno alla metà della prossima settimana.

