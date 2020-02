Previsioni meteo inizio settimana: bel tempo ma poi crollo termico di almeno 15 gradi

Da domani inizia il mese di febbraio mese che dovrebbe essere il cuore dell’inverno. Che tempo farà la prossima settimana? Vediamo le nostre previsioni meteo. L’anticiclone continua ad insistere sul Mediterraneo e dalla Spagna all’Italia porta bel tempo e temperature gradevoli per il periodo.

Previsioni meteo inizio settimana

Tutto questo mentre le perturbazioni nord atlantiche scorrono sull’Europa settentrionale dove portano mal tempo e nevicate fino a bassa quota.

Ad inizio settimana questa situazione tenderà ulteriormanete ad inasprirsi e l’alta pressione si intensificherà di più sul Mediterraneo assumendo connotati subtropicali e porterà sulla nostra penisola masse d’aria piuttosto calde per il periodo tanto che assisteremo ad un netto aumento termico da nord a sud.

Il tempo sarà stabile e soleggiato pressochè ovunque tra lunedì e martedì, qualche addensamento in più sulla Liguria e sulla Toscana senza piogge. Altrove tanto sole con temperature in sensibile aumento al unto che si porteranno a ridosso dei 16 – 18 gradi un pò ovunque fino ai 20 gradi sul lato adriatico e sull’Emilia Romagna.

Parliamo, quindi, di anomalie termiche piuttosto rilevanti soprattutto tenendo conto del periodo con oltre 10 gradi sopra le medie stagionali.

Questa situazione, in ogni caso, sarà abbastanza temporanea, tanto che tra mercoledì e giovedì, quindi a metà settimana, potrebbero giungere masse di aria piuttosto fredde di origine artica che scivolerebbero dalla Scandinavia verso l’Italia portando un netto crollo termico anche di 15 o 20 gradi e nevicate fino a bassa quota al sud Italia. Tutto questo, ovviamente, lo approfondiremo nei prossimi aggiornamenti sulle previsioni meteo.

Temperature

Come abbiamo detto temperature in aumento e sopra le medie stagionali con le massime comprese tra i 16 gradi del nord e del centro e i 18 gradi del sud e le minime comprese tra i 5 gradi del nord e gli 8 gradi del sud.

