Previsioni Meteo inizio settimana: brutto tempo al Sud

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo per quanto riguarda l’Italia. L’inizio della settimana vedrà maltempo al sud con venti e piogge e tempo sereno al centro e Nord Italia. L’anticiclone subtropicale sta già cessando il suo effetto nella nostra penisola e quindi già da lunedì e martedì ci sarà instabilità al sud con temporali e acquazzoni nelle zone interne. Andrà al meglio al Nord dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Venti forti di maestrale sul basso adriatico e sul tirreno meridionale e anche sul mare Ionio. Questi venti porteranno raffiche di oltre 50 km orari.

Previsioni meteo inizio settimana: maltempo al Sud mentre al Nord temperature in aumento

Per quanto riguarda la temperature, queste al Nord continueranno a salire con massime che si dovrebbero attestare anche a 30/31 gradi mentre le minime arriveranno a 21. Al Sud invece temperature più fresche in questo inizio di settimana a causa del maltempo con massime intorno ai 25 gradi e minime intorno ai 18. Vedremo dunque nei prossimi giorni come si evolverà la situazione legata alle previsioni meteo nella parte centrale della settimana e se al Sud tornerà a splendere il sole come in questo ultimo weekend.

