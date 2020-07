Previsioni meteo inizio settimana: ecco la situazione

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo per questo inizio di settimana. Nelle giornate del 27 e 28 luglio assisteremo ad un nuovo rinforzo dell’anticiclone su tutta la penisola. Questa volta si tratta di un anticiclone di origine sub tropicale con l’aria calda proveniente dal Nord Africa che invaderà il nostro paese da sud a nord. Questo avverrà soprattutto al centro Sud dove sono attese temperature piuttosto elevate e umidità con il ritorno del caldo afoso. Questo in particolare sulle coste e sulle pianure.

Previsioni Meteo: ecco che tempo farà ad inizio della settimana

Secondo le previsioni meteo dunque lunedì e martedì bel tempo su tutta italia. Cieli sereni ovunque qualche piccola nuvola solo sulle zone interne e su appennino. Sull’arco alpino in particolare nella zona al confine tra Trentino Alto Adige e alta Lombardia è previsto qualche rovescio isolato nelle ore serali. Ma si tratterà di situazioni di breve durata. Per quanto riguarda le temperature, al Nord massime di 33 al Centro di 34 e al Sud di 35. Per quanto riguarda invece le minime si va dai 22 del Nord ai 24 del Centro Sud. Con questo è tutto a presto con un nuovo appuntamento relativo alle previsioni del tempo.

Ti potrebbe interessare: Previsioni meteo: ecco come sarà il tempo nel weekend del 25-26 luglio in Italia

Ti potrebbe interessare: Previsioni meteo: che estate ci attende dopo la quarantena?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube