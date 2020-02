Previsioni meteo inizio settimana: in aumento le temperature

Dopo un fin settimana di bel tempo con cieli sereni e sole, siamo curiosi di sapere come sarà il tempo per l’inizio della settimana ed in particolare per lunedì e martedì. Vediamo, quindi, le previsioni meteo dell’inizio settimana per capire cosa ci spetta. La presenza dell’Alta pressione delle Azzorre su tutta l’Europa occidentale sta spingendo l’anticiclone ad espandersi verso est.

Previsioni meteo inizio settimana

Dopo l’incursione artica dei giorni scorsi, quindi, l’alta pressione porterà un miglioramento del tempo con conseguente aumento delle temperature.

Tra lunedì e martedì l’alta pressione che culminerà su gran parte del Mediterraneo e sull’Italia, farà scorrere la perturbazione atlantica sull’Europa centro settentrionale che, però, lambirà parzialmente il nord Italia dove porterà umidità, nubi e qualche fenomeno sull’arco alpino.

Nel dettaglio tante nubi al nord sull’arco alpino e sul tratto tirrenico dove aumenterà l’umidità nei bassi strati mentre sul versante adriatico è previsto tanto sole specialmente su Abruzzo e Puglia ma anche su buona parte del sud.

Le nevicate saranno possibili sulle Alpi ma soprattutto sui versanti esteri e di confine, più asciutto, invece, sul versante italiano.

Temperature lunedì e martedì

Le temperature, come annunciato, saranno in lieve aumento con massime comprese tra i 9 gradi del nord, i 13 del centro e i 15 gradi del sud.

Le minime, invece, avranno valori termici che oscilleranno tra 1 grado del nord, i 4 gradi del centro e i 5 gradi del sud.

Guarda il nostro video delle previsioni meteo per la grafica nel dettaglio:

