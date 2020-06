Previsioni Meteo inizio settimana: l’estate non decolla

Nuovo aggiornamento delle previsioni meteo per quanto riguarda l’inizio di questa settimana. L’estate ancora non decolla, il caldo africano non arriva per il momento in Italia. Dopo un week end che in gran parte dell’Italia è stato all’insegna del mal tempo e della pioggia, la situazione non cambierà in questi primi giorni di questa settimana. Infatti il 15 e 16 giugno una nuova perturbazione proveniente da Francia e Inghilterra si aggiungerà a quella già presente nel week end portando ancora maltempo in special modo al nord e centro Italia.

Previsioni meteo inizio settimana 15 e 16 giugno: l’estate sembra ancora lontana specie al nord e al centro

Le previsioni meteo dicono anche che il 15 e 16 giugno ci sarà tanta instabilità. Lunedì soprattutto al nord e da martedì anche al centro Sud. Per quanto riguarda le temperature che in questi giorni si registreranno nel nostro paese, le massime dovrebbero arrivare a 26 / 27 gradi e le minime a 14 e 15 gradi. Si spera ovviamente che già da metà settimana la situazione meteo della penisola possa migliorare. Per il momento in gran parte del nostro paese l’estate vera sembra ancora molto lontana. A presto con le nuove previsioni meteo.

