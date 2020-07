Previsioni Meteo inizio settimana: migliora il tempo ma ancora piogge

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo per l’Italia. Questa volta vi parliamo di quello che accadrà nei primi giorni di questa settimana. Dopo un week end caratterizzato da tempo instabile con cieli nuvolosi, qualche acquazzone e temperature in leggera diminuzione, la situazione sembra leggermente migliorare in questo inizio di settimana. Infatti lunedì e martedì l’Anticiclone africano sembra recuperare terreno nel nostro paese dopo che correnti fresche dal Nord Europa lo avevano allontanato in particolare dal Nord Italia. Tuttavia insisteranno ancora correnti fresche soprattutto sulle regioni del Sud con alcuni temporali nelle ore pomeridiane.

Previsioni Meteo inizio settimana: il tempo migliora rispetto al week end ma ancora tanta instabilità

Inoltre primi segni di un nuovo peggioramento del tempo a causa di una perturbazione proveniente dal centro nord Europa che porterà nei prossimi giorni maltempo al Nord Italia. Quindi piogge e acquazzoni si verificheranno sia al Nord che al Sud tra lunedì e martedì. Ci sarà anche un calo delle temperature con massime di 26 gradi a Nord. Al Sud invece temperatura ancora superiore ai 30 gradi. Questo è tutto a presto con le nuove previsioni del tempo.

