Previsioni Meteo inizio settimana: si attenuerà l’ondata di caldo?

Le previsioni Meteo per l’inizio settimana vedono un rafforzamento dell’anticiclone africano su quasi tutta la penisola. Questo dunque porterà ancora bel tempo e temperature in aumento su tutta Italia. Qualche corrente più fresca provenienti dal Nord Europa riuscirà a lambire il Nord Italia ed in particolare il Nord Est. Questo porterà dunque qualche temporale principalmente sul Nord Est che arriverà anche su qualche pianura in Friuli Venezia Giulia. Si tratterà comunque di fenomeni molto isolati. Sul resto d’Italia invece regnerà il bel tempo e la stabilità.

Per quanto riguarda invece le temperature, secondo le previsioni meteo queste segneranno un ulteriore aumento nei primi giorni di questa settimana. Al Nord lunedì e martedì si registreranno massime intorno ai 30 gradi e minime intorno ai 22 gradi. Al centro Italia massime a 32 e minime a 23. Infine al Sud massime intorno ai 34 gradi e minime sui 24 gradi. Sempre al Sud nelle zone interne le massime potrebbero arrivare a picchi di 35/36 gradi. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e a presto con le prossime previsioni del tempo.

