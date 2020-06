Previsioni Meteo: Italia divisa in due giovedì e venerdì

Tempo ancora instabile in Italia secondo le ultime previsioni meteo. Nelle giornate di giovedì e Venerdì nel nord del nostro paese si registreranno ancora fenomeni temporaleschi e cieli nuvolosi. Questo a causa del persistere di aria fresca proveniente dall’Europa del nord e dall’Atlantico che continueranno a persistere sulla nostra penisola dando vita ad acquazzoni e temporali tenendo lontano l’anticiclone subtropicale. Nei prossimi giorni specie tra giovedì e venerdì avremo una recrudescenza di tali fenomeni specie al Nord per l’arrivo di alte aree instabili in arrivo dalla Francia e dall’Inghilterra che porteranno tanti temporali anche di forte entità soprattutto in Lombardia e zone interne della Liguria.

Italia divisa in due secondo le previsioni meteo: brutto tempo al Nord e Centro Italia sole e caldo al Sud giovedì e venerdì

Discorso diverso al Sud che secondo le ultime previsioni meteo verrà solo parzialmente lambito da questi fenomeni. Questo significa che il tempo sarà sereno o poco nuvoloso con temperature elevate. Dunque la situazione climatica del nostro paese nei prossimi giorni vede l’Italia divisa in due. Per quanto riguarda infine le temperature, al Nord le massime si aggireranno intorno ai 26 gradi e le minime intorno ai 15 stesse temperature anche al centro Italia. Per quanto riguarda invece al Sud massime più elevate che arriveranno quasi a toccare i 30 gradi e minime a 17 gradi. A presto con le nuove previsioni meteo del fine settimana.

