Previsioni meteo: Italia forte maltempo in arrivo al Sud

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo. L’Italia è avvolta dalle nubi. Questo a causa di una perturbazione atlantica. Questa perturbazione tra mercoledì e giovedì porterà forte maltempo su gran parte della penisola ed in particolar modo sulle regioni del Sud Italia. Nel frattempo l’anticiclone delle azzorre si sta espandendo verso est e ben presto avvolgerà buona parte dell’Europa occidentale. Questo porterà tempo abbastanza stabile al nord Italia. Nonostante ciò come dicevamo una perturbazione insisterà sul Sud Italia portando forte maltempo.

Previsioni Meteo metà settimana: forte maltempo in arrivo al Sud

Sono attesi temporali di forte intensità in particolar modo in Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Non mancheranno nemmeno eventuali grandinate. Anche il vento dovrebbe essere molto forte in queste zone. La situazione però dovrebbe iniziare a migliorare già nel tardo pomeriggio di mercoledì nella zona centrale dell’Italia e successivamente anche al Sud. Le previsioni meteo parlando di temperature in netto aumento al Nord dove in questi giorni le massime si aggireranno intorno ai 25 gradi e le minime intorno ai 16. Al centro invece massime 23 e minime 15. In calo le temperature al Sud a causa del maltempo con massime di 23 e minime di 15.

