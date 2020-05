Previsioni meteo: Italia spaccata in due durante questa settimana

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo di metà settimana. La settimana che è iniziata da poco vedrà il nostro paese diviso in due da un punto vista climatico. Infatti una persistente configurazione barica interesserà per quasi tutta la settimana l’Italia. Infatti correnti fresche e umide provenienti dal Nord Europa interesseranno il Nord Italia, viceversa il centro sud del nostro paese sarà interessato dall’arrivo di correnti calde dal Nord Africa. I contrasti termici saranno molto accentuati. Infatti tra mercoledì, giovedì e venerdì avremo una grande instabilità al Nord con aria più fresca rispetto agli ultimi giorni e anche possibili piogge e temporali mentre al centro sud lo scirocco porterà un clima prevalentemente estivo con cieli sereni e temperature particolarmente elevate.

Previsioni meteo: ecco la situazione in Italia a metà di questa settimana

Infatti secondo le previsioni meteo se al nord le massime raggiungeranno i 21 gradi al Sud si arriverà ad avere anche picchi di 31 gradi in particolare in Campania, Calabria e Sicilia. Al centro invece massime intorno ai 26 gradi. Le minime invece saranno di 13 gradi al nord di 16 al centro e di 17 al sud. Nei prossimi giorni vi diremo invece come sarà il tempo in Italia nel corso del prossimo week end. A presto con le nuove previsioni del tempo.

