Previsioni Meteo: maltempo per tutta la settimana in Italia

Arrivano brutte notizie per gli amanti del sole e del caldo. Infatti secondo le ultime previsioni Meteo questa settimana che è appena iniziata in Italia non sarà particolarmente favorevole dal punto di vista delle condizioni climatiche. Cambia tutto rispetto a quanto si è verificato negli ultimi giorni. E’ previsto infatti maltempo per quasi tutta la settimana. Un vortice di bassa pressione in movimento dal nord Africa verso la Sardegna, per alcuni giorni provocherà temporali e forti piogge in buona parte dell’Italia con un calo termico fino a 10 gradi rispetto a quanto registrato nello scorso week end.

Previsioni Meteo: settimana all’insegna del maltempo in Italia, solo dal week end la situazione dovrebbe migliorare

Sempre secondo le ultime previsioni meteo, si attendono anche forti raffiche di vento che in alcune zone del nostro paese potrebbero arrivare anche a 90 km all’ora. I giorni peggiori saranno lunedì e martedì. La situazione migliorerà leggermente a partire da mercoledì al Nord. Per il resto dell’Italia si dovrà aspettare giovedì quando il tempo finalmente dovrebbe tornare a migliorare in maniera abbastanza netta. Solo nel week end però la situazione si tornerà a stabilizzare e dunque bel tempo, cieli sereni e temperature gradevoli dovrebbero finalmente tornare nel week end che va dal 25 al 26 aprile. A presto con un nuovo aggiornamento delle previsioni del tempo.

Ti potrebbe interessare: Previsioni meteo: che estate ci attende dopo la quarantena?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube