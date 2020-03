Previsioni meteo: maltempo, temporali e neve, vediamo dove per tutta la settimana

L’inizio di questa settimana, dal punto di vista meteorologico, non è stato dei migliori. Il vortice di alta pressione, fin da oggi, ha portato ad una fase abbastanza turbolenta che ha causato forti venti, piogge e anche nevicate sui rilievi montani. Nel corso della giornata di oggi la situazione sarà in peggioramento soprattutto a Nordovest dove le prime nevicate compariranno al di sopra dei 900/1000 metri.

Previsioni meteo lunedì 2 marzo

Con il passare delle ore il maltempo, inizialmente circoscritto al Nordovest, si estenderà a tutte le regioni del Nord con neve intensa sull’arco alpino ma anche sull’Appennino settentrionale.

Sono previsti temporali in zone prealpine ma anche in pianura e nel corso della giornata raggiungeranno anche la Liguria e le Toscana. Nel tardo pomeriggio il maltempo coinvolgerà anche il centro ed in modo particolare Lazio, Campania, Marche, Umbria.

Rovesci molto intensi potrebbero verificarsi a Roma, Firenze e Genova.

Previsioni meteo martedì 3 marzo

Mentre a Nordovest potrebbe arrivare un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, sui rilievi alpini insisteranno sia le nevicate che i piovaschi. Le condizioni del tempo, in ogni caso, resteranno assai instabili sia sul settentrione che nelle zone centrali con piogge sparse che potranno interessare ancora Lazio, Marche, Umbria, coste calabresi e area ionica.

Previsioni meteo resto della settimana

A partire da mercoledì 4 una circolazione ciclonica penalizzerà maggiormente il lato orientale del Paese e quello orientale, ma anche la fascia adriatica e Campania, Calabria e Sicilia dove potrebbero esserci anche rovesci a carattere temporalesco. Giovedì il tempo inizierà a stabilizzarsi su tutto il Paese ma già nella notte, o al più tardi venerdì’ mattina, una nuova perturbazione riporterà un peggioramento sul nord Italia.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube