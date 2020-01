Previsioni meteo metà settimana: ancora alta pressione sull’Italia

Che tempo farà nei prossimi giorni che precedono il fine settimana? Arriverà l’annunciato e temuto ciclone artico che abbasserà le temperature sotto lo zero o si manterrà il bel tempo dell’anticiclone? Vediamo cosa ci dicono le previsioni meteo dei prossimi giorni. L’alta pressione continua ad insistere su tutto il Mediterraneo. L’alta pressione sta diventando una figura monotona nelle previsioni meteo visto che va avanti ormai dall’inizio del 2020 e potrebbe persistere per buona parte della settimana.

Previsioni meteo metà settimana

Tra mercoledì e venerdì ancora alta pressione ben distesa sui paralleli. Avremo bel tempo su buona parte del Mediterraneo mentre le perturbazioni Nord Atlantiche scorreranno sull’Europa settentrionale mentre la blanda area depressionaria sviluppatasi nei giorni scorsi sul Nord Africa tenderà a muoversi gradualmente verso levante.

Nel dettaglio il tempo sull’Italia: poco o nulla da segnalare, i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi, qualche nube bassa possibile specie di notte e al primo mattino sul lato tirrenico e all’estremo sud e in Pianura Padana non mancheranno delle nebbie anche persistenti specie a ridosso del Po. Per il resto poco o nulla da segnalare.

Temperature

Le temperature rimangono sostanzialmente stabili con valori minimi compresi tra 2 e 6 gradi e valori massimi compresi tra 8 e 2 gradi.

Guarda il video delle nostre previsioni meteo con la grafica nel dettaglio:

https://youtu.be/lE_GDwd7JHU

