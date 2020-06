Previsioni meteo metà settimana: ancora tanta instabilità

Bentornati con l’appuntamento relativo alle previsioni meteo. Oggi vi raccontiamo cosa accadrà a metà settimana. Nelle giornate di mercoledì e giovedì avremo ancora una forte instabilità in gran parte delle regioni del nostro paese ed in particolare nel Centro e Nord Italia. Un flusso atlantico di aria fresca che attraversa da ovest verso est il mediterraneo porterà ancora tanta instabilità mentre l’estremo sud del nostro paese sarà lambito solo parzialmente da questo flusso di aria fresca e dunque la situazione sarà più stabile rispetto al resto del paese. Questo grazie all’alta pressione africana che porterà tempo più stabile anche se con qualche possibile precipitazione.

Previsioni Meteo: ancora instabilità in Italia ed in particolare nella zona centro settentrionale del paese

Le Previsioni meteo dicono che tra mercoledì e giovedì 10 e 11 giugno ci sarà molto maltempo nel nord e centro del paese con pioggia e temporali soprattutto nelle zone collinari e montuose. Dunque in particolare questo colpirà l’appennino centro settentrionale, l’arco alpino e le zone prealpine e pedemontane. I fenomeni di instabilità coinvolgeranno anche la pianura padana e le coste di Marche, Abruzzo e Molise. Attenzione alle grandinate e ai temporali. Qualche pioggia anche in Basilicata e Puglia. Tempo più stabile in Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda le temperature le previsioni meteo di metà settimana dicono che queste oscilleranno tra 26 e 14 gradi.

Ti potrebbe interessare: Previsioni meteo: che estate ci attende dopo la quarantena?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube