Previsioni meteo metà settimana: arriva la neve ed il maltempo

Dopo il meraviglioso fine settimana di bel tempo, la nuova settimana è iniziata all’insegna del sole e delle miti temperature semi primaverili. Ma che tempo di attende alla metà di questa settimana? Tra mercoledì e giovedì cambierà tutto e sull’Italia arriverà una massa d’aria piuttosto fredda di origine nord atlantica.

Previsioni meteo metà settimana

La massa di aria fredda avrà il compito di riportare la pioggia e soprattutto la neve in montagna, decisamente grande assente di questa prima parte del 2020.

La discesa dell’aria fredda dalla Gran Bretagna verso l’Italia sposterà l’alta pressione sulla penisola Iberica.

La prima perturbazione molto probabilmente sarà seguita da altre perturbazioni agli inizi di marzo.

Il peggioramento del tempo (che potrete guardare in grafica nel video) avvolgerà gran parte della penisola soprattutto il nord est e il centro sud mentre il tempo sarà più asciutto sul nord ovest dopo qualche primo annuvolamento e qualche debole pioggia, poi tornerà nuovamente il sole.

Sul centro sud i fenomeni insisteranno maggiormente sul lato adriatico, specie nella giornata di giovedì. La neve scenderà dapprima in montagna per poi imbiancare anche le colline del lato adriatico e del nord est.

Temperature

Le temperature saranno comprese, nei valori massimi, tra i 10 gradi del nord, i 12 del centro ed i 14 gradi del sud.

I valori minimi saranno compresi tra i 2 gradi del nord, i 5 del centro ed i 7 gradi del sud.

Per guardare le grafiche nel dettaglio vi invitiamo alla visione del nostro video delle previsioni meteo:

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube