Previsioni meteo metà settimana: bel tempo sul nostro paese

Bentornati con l’appuntamento relativo alle previsioni meteo. Questa volta vi mostriamo quello che accadrà nelle giornate del 22 e 23 luglio in Italia. Il cuore di questa settimana si prospetta stabile su tutto il mediterraneo con bel tempo e cielo sereno su tutto il paese grazie alla presenza dell’anticiclone sopra la nostra penisola. Nel corso della settimana dunque continuerà ad esserci prevalenza di bel tempo da nord a sud. Questo a differenza di quanto avviene nell’Europa centrale dove perturbazioni continuano a scorrere potendo ma solo in parte lambire il nord Italia.

Ecco che tempo farà nei giorni 22 e 23 luglio in Italia secondo le ultime previsioni meteo

A differenza del Nord dove qualche piccolo fenomeno temporalesco si potrebbe verificare al centro e al sud invece in questi giorni le temperature saranno calde e i cieli sereni. Secondo le previsioni meteo in questi giorni il caldo sarà in aumento in special modo al Sud con temperature anche oltre i 34 gradi. Al Nord pure le temperature raggiungeranno i 32 e i 33 gradi però la sera in alcune zone si potrebbero verificare degli acquazzoni che rinfrescheranno il clima. Le massime quindi come dicevamo si aggireranno intorno ai 33 34 gradi mentre le minime sui 22 23 gradi.

