Previsioni Meteo: migliora il tempo a metà settimana

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo. A metà settimana netto miglioramento delle condizioni climatiche nel nostro paese specie al Centro Sud Italia. Le correnti fresche e instabili che hanno caratterizzato il centro Sud fino alle scorse ore iniziano ad allontanarsi dalla nostra penisola con l’anticiclone sub tropicale che inizierà a muoversi nei prossimi giorni verso est portando un sensibile miglioramento in Italia con temperature tipiche della stagione estiva. Quindi miglioramento del tempo in quasi tutta la penisola, qualche temporale al Nord ma si tratterà di fenomeni pomeridiani e isolati che riguarderanno le zone interne e appenniniche.

Previsioni meteo: a metà settimana migliora il clima nel nostro paese e le temperature iniziano a salire

Secondo le previsioni meteo di metà settimana nei giorni 24 – 25 – 26 giugno saliranno le temperature in Italia. Dunque si registreranno oltre i 30 gradi in buona parte dell’Italia ed in particolare nelle zone interne della Sicilia e della Puglia. Dopo domani vi forniremo le previsioni meteo per il prossimo week end ma vi anticipiamo già che il tempo sarà sereno con temperature estive ideali per andare a mare.

