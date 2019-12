Previsioni meteo Natale e Santo Stefano, che tempo farà?

Passato il Natale, vediamo che tempo ci aspetta per le giornata di Santo Stefano. L’alta pressione delle Azzorre è in netto rinforzo su tutto il Mediterraneo e sta riportando il bel tempo dopo tante piogge sulla nostra penisola. Tra il 25 e il 27 dicembre, ed in particolare il giorno di Natale e Santo Stefano quando avremo il rinforzo dell’alta pressione che si espanderà verso est regalando il bel tempo

Previsioni meteo Natale e Santo Stefano

L’alta pressione delle Azzorre, quindi, per questi giorni di festa ci regalerà il bel tempo mentre le perturbazioni nord atlantiche convoglieranno verso oriente coinvolgendo solo marginalmente parte dell’Italia. Si prospetta, quindi, solo una lieve intensificazione del vento, ma il tutto in un contesto stabile e soleggiato.

Nel dettaglio, quindi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutta Italia con qualche addensamento in più al sud, ma comunque senza piogge. Venti poco deboli o moderati di Maestrale in particolar modo al sud Italia.

Le temperature saranno comprese tra gli 8 e i 13 gradi per i valori massimi e tra i 3 e gli 8 gradi per le temperature minime e nello specifico:

Nord valori massimi 8 gradi, valori minimi 3 gradi.

Centro valori massimi 13 gradi, valori minimi 8 gradi.

Sud valori massimi 13 gradi, valori minimi 8 gradi.

Auguriamo buon Natale a tutti.

