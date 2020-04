Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta 2020

Ben tornati al consueto appuntamento con le Previsioni Meteo. Oggi vi parliamo di quello che accadrà nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Per tutto il week end splenderà il sole su tutta la penisola. Dunque nel giorno di Pasqua cieli sereni o poco nuvolosi in tutta Italia e anche le temperature saranno particolarmente gradevoli. Questo è l’effetto della presenza dell’anticiclone su tutto il mediterraneo centrale che garantisce una certa stabilità climatica. Questa situazione persisterà anche nella giornata di lunedì. Dunque anche per Pasquetta il bel tempo contraddistinguerà la nostra penisola.

A Pasqua e Pasquetta bel tempo e clima piacevole secondo le previsioni meteo

Le cose però cambieranno già dalla giornata di martedì. Questo a causa di alcune perturbazioni atlantiche che dalla Spagna si dirigeranno verso l’Italia. Questo causerà una fase di instabilità che riguarderà in maggior modo le regioni del Nord con un calo delle temperature e piogge sparse. A Pasquetta dunque tempo stabile e clima mite con le massime che andranno tra i 20 e i 24 gradi su quasi tutta la penisola. Lo stesso accadrà anche nella giornata di domenica. Martedì invece le previsioni meteo dicono che le minime scenderanno toccando anche i 10 gradi. Un saluto e a presto con il prossimo aggiornamento Meteo.

Ti potrebbe interessare: Previsioni Meteo: Pasqua e Pasquetta in Italia temperature in aumento

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube