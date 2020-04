Previsioni Meteo: Pasqua e Pasquetta in Italia temperature in aumento

Prime previsioni meteo su Pasqua e Pasquetta. In Italia ancora il tempo per le importanti festività è un’incognita. Infatti dopo che questa settimana che è appena iniziata si caratterizzerà per tempo stabile e temperature in crescita un po’ in tutta Italia e in special modo al Nord, le cose però potrebbero cambiare a Pasqua e soprattutto a Pasquetta, giornata in cui potrebbe sopraggiungere una prima minaccia all’alta pressione.

A Pasqua e Pasquetta temperature in aumento su tutta Italia secondo le previsioni meteo

Le previsioni Meteo indicano che un vortice di bassa pressione che dovrebbe arrivare dal Nord della Spagna infatti potrebbe portare qualche nube in Sardegna e sulle regioni tirreniche nella giornata di Pasqua. Non si dovrebbero però registrare piogge in quella giornata. Sole e bel tempo con qualche velatura si dovrebbero invece avere nel resto del paese.

Per quanto riguarda invece le previsioni meteo del lunedì di pasquetta, l’alta pressione accuserà un ulteriore moderato cedimento. Questo dovrebbe significare che aumenteranno le nubi su gran parte dell’Italia. Anche in questo caso l’ipotesi di pioggia sembra essere scongiurata. In Sicilia il tempo dovrebbe essere sereno e le temperature in forte aumento. Aumenti di qualche grado delle temperature si registreranno comunque un po’ in tutta Italia.

