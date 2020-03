Previsioni meteo per il cuore della settimana: maltempo da nord a sud

Dopo un inizio settimana così incerto e instabile vediamo cosa ci dicono le previsioni meteo per la metà della settimana. La vasta perturbazione che in questi giorni ha attraversato la nostra penisola continuerà a stazionare sul nostro paese portando tanto maltempo da nord a sud e soprattutto nevicate copiose in montagna.

Previsioni meteo cuore della settimana

Questa è solo la prima di una serie di perturbazioni che coinvolgerà l’Italia nel corso della prima decade di marzo. La seconda perturbazione è attesa sul finire di giovedì .

Nel dettaglio (potrete approfondire nella grafica presente sul video delle previsioni) evidenziamo presenza di maltempo mercoledì al sud con piogge e nevicate residue sull’Appennino che porterà un graduale calo delle temperature grazie al vento di Maestrale. Migliora nel frattempo la situazione su tutto il centro nord.

Per giovedì, invece, ci sarà l’arrivo del maltempo sul nord ovest , specie sulla Valle D’Aosta e sul Piemonte dove arriveranno le prime piogge ma anche le prime nevicate in montagna , mentre nel frattempo migliorerà la situazione al sud.

Temperature

Temperature in lieve calo soprattutto al sud con valori massimo compresi tra gli 11 gradi el nord e i 12 gradi del centro e del sud. I valori minimi, invece, saranno compresi tra i 2 gradi del nord e i 5 e 6 gradi del centro e del sud.

Per approfondire guarda il ostro video delle previsioni meteo della metà settimana

