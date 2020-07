Previsioni Meteo per il Weekend Italia: ecco come sarà il tempo

Nuove previsioni meteo per l’Italia. Questa volta vi raccontiamo quello che succederà sulla nostra penisola nel corso del prossimo week end dell’1 e 2 agosto. L’anticiclone africano continua a dominare incontrastato sul nostro paese e più in generale su tutto il mediterraneo. Questo porta bel tempo e caldo importante con temperature oltre i 40 gradi. Nel fine settimana però ci sarà un lieve cambiamento. L’anticiclone infatti continuerà a persistere sul mediterraneo tuttavia subirà una lieve flessione che lascerà scorrere masse d’aria più fresche in alta quota lungo il versante orientale della penisola. Quindi nord lato adriatico e sud. Questo porterà clima caldo con temperature oltre 35 gradi ma l’arrivo di aria fredda ad alta quota creerà un contrasto termico tra aria fresca in alto e calda in basso che darà origine a acquazzoni e temporali molto intensi con grandinate e forte vento.

Previsioni Meteo week end: Ecco che tempo farà l’1 e 2 agosto 2020 in Italia

Prima nel nord sabato e domenica nelle ore pomeridiane e serali e anche nelle zone interne del centro sud soprattutto nella giornata di sabato con temporali intensi nelle zone interne sulla Puglia ionica e zone interne della Basilicata, Calabria e della Campania. Per quanto riguarda le temperature nel nostro paese, queste saranno ancora elevate con un clima assai afoso. Al nord le massime arriveranno a quota 33 gradi e le minime a 22, al centro avremo 35 come massime e 24 come minime e lo stesso anche al Sud. A presto con le nuove previsioni meteo per l’Italia che questa volta analizzeranno quello che accadrà nei primi giorni della prossima settimana nel nostro paese.

Ti potrebbe interessare: Previsioni meteo: ecco che estate ci attende dopo la quarantena?

Ti potrebbe interessare: Il meteo può incidere sulla diffusione del Coronavirus? Ecco cosa ne pensano gli esperti

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube