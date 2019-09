Previsioni meteo: prima neve ma l’estate non è finita

Gli amanti del caldo non devo preoccuparsi, le previsioni meteo annunciano che l’estate non è ancora finita nonostante sia apparsa la prima neve a Livigno. Si è passati in pochissimi giorni dal caldo torrido alla neve, così come le previsioni avevano annunciato. Domenica 1 settembre si registravano 33 gradi a Bologna e 20 a Livigno. 7 giorni dopo Livigno è stata testimone della prima nevicata con fiocchi sopra i 2000 metri.

Non solo neve a Livigno ma anche strade allagate a Milano per il maltempo, tempesta sul Lago d’Iseo che ha colto di sorpresa 100 nuotatori.

La pazza estate non è finita

Siamo passati al caldo torrido di giugno al calo repentino delle temperature degli ultimi giorni che hanno investito tutta la penisola con temporali e maltempo. Ma non tutto settembre sarà così. A garantirlo ilmeteo.it: anche se il mese è iniziato con il calo delle temperature che ci hanno portato di 4 o 5 gradi sotto le medie stagionali la prossima settimana, ed in particolare nel fine settimana, si tornerà sopra le media.

L’estate, quindi, non è del tutto finita anche se non tornerà il caldo torrido di giugno e luglio e i 40° che tanto ci hanno fatto penare. L’estate tornerà con temperature fio a 30 gradi che ci allieteranno per tutto il fine settimana.

Anche se, il calo brusco delle temperature cui abbiamo assistito può essere considerato un arrivo anticipato dell’autunno, il vero autunno, quello con giornate uggiose e abbigliamento pesante, arriverà non prima di ottobre.