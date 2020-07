Previsioni Meteo primo weekend di luglio: scoppia la bolla africana?

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo del primo weekend di luglio 2020. Ancora una volta la situazione non appare omogenea in tutta Italia. Infatti Sabato 4 luglio mentre la situazione al Nord apparirà in netto miglioramento rispetto alle precedenti giornate caratterizzate da piogge e mal tempo, il meteo subirà un brusco peggioramento al Centro Italia con rischi di forti piogge su Lazio, Marche e Abruzzo. Il mal tempo poi si sposterà verso il Sud lambendo Campania, Puglia e Basilicata. Non si escludono temporali, gradine e forte vento.

Previsioni Meteo primo weekend di luglio: in alcune zone d’Italia piogge e forti venti

Sul resto d’Italia continuerà ad esserci bel tempo anche se le temperature dovrebbero scendere un po’ rispetto ai giorni scorsi con la bolla africana che sembra dunque essere definitivamente passata dal nostro paese. Domenica 5 luglio il maltempo si sposterà verso Campania e Calabria con le temperature che secondo le previsioni meteo però torneranno a salire.

Questo in particolar modo per quanto concerne Campania e Sicilia. Tuttavia in buona parte delle coste del nostro paese sono attesi forti venti. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la situazione meteo in Italia e se finalmente l’estate si arriverà in tutta la penisola.

