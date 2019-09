Previsioni meteo: prossimi giorni all’insegna del maltempo, ecco dove

Le previsioni meteo pubblicate dall’Aeronautica militare per i prossimi giorni ci danno un dettaglio del tempo che farà dal 9 al 14 settembre. Ci occuperemo, nelle specifico delle previsioni meteo da domani a sabato 14 settembre evidenziando le regioni che sono a maggior rischio maltempo e temporali

Previsioni meteo martedì 10 settembre

Dal pomeriggio di domani nuvolosità in aumento nel Nord Italia con particolare riferimento all’Emilia Romagna che si estenderà anche alla Lombardia e al Triveneto in serata.

Molte nubi su Sardegna con possibili rovesci temporaleschi e temporali possibili con rovesci anche nelle altre regioni del Centro.

Al mattino, invece, qualche velatura sulla Sicilia con rovesci nella parte occidentale, dal pomeriggio la nuvolosità si estenderà a tutta l’area tirrenica.

Previsioni meteo mercoledì’ 11 settembre

Cielo coperto e molto nuvoloso nelle regioni del centro, del nord e peninsulari. Rovesci intensi sul centro Italia e sulla costa romagnola. Sul resto del Paese cielo coperto.

Nel pomeriggio si attenueranno i fenomeni al Centro e al Nord.

Previsioni giovedì 12 settembre

Su Sardegna, Toscana, Umbria, marche e Triveneto ancora addensamenti nuvolosi con temporali sparsi. Dal pomeriggio si diraderà la nuvolosità sulle regioni tirreniche per aumentare nelle regioni adriatiche centromeridionali e sulla Sardegna.

Previsioni venerdì 13 settembre e sabato 14 settembre

Per venerdì previste molte nuvole sulla Sardegna con possibili rovesci sparsi. Sul resto del Paese cielo poco nuvoloso. Dalla serata aumenta la nuvolosità in Emilia Romagna e sul Centro dell’Italia per accompagnarci ad un sabato con moderato maltempo al centro nord che potrebbe estendersi sul resto del Paese nel pomeriggio.