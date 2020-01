Previsioni meteo prossimi giorni: ancora bel tempo ma calano le temperature

Che tempo farà in questo inizio settimana? Continuerà il bel tempo portato dall’alta pressione dell’Azzorre o avrà la meglio il freddo polare proveniente dal Nord? Vediamo le nostre previsioni meteo. L’anticiclone è ancora ben disteso sul Mediterraneo e sull’Europa centro occidentale dove porta tempo stabile ed importanti escursioni termiche tra giorno e notte.

Previsioni meteo prossimi giorni

Nel frattempo aria più fredda proveniente dai Balcani investirà l’Italia sorvolando le alte quote e comportando un ulteriore calo delle temperature, il tutto in un contesto anticiclonico.

Nel frattempo, però, c’è anche una bassa pressione sul Nord Africa che in minima parte coinvolgerà la Sicilia.

Nel dettaglio è evidente, per questo inizio settimana, il bel tempo su gran parte dell’Italia, ad eccenzion fatta per la Sicilia e la bassa Calabria dove avremo qualche nube in più e qualche isolato piovasco nella giornata di lunedì e in minima parte anche nella giornata di martedì. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi con nebbie persistenti in Pianura Padana specie tra basso Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Temperature

Le temperature sono attese in lieve calo con massime comprese tra 5 e 9 gradi e minime comprese tra -1 e 4 gradi.

Nel dettaglio:

Al nord avremo valori termici compresi tra 5 di massima e -1 di minima.

Al centro avremo valori termici compresi tra 7 gradi di massima e 2 gradi di minima.

Al sud avremo valori termici compresi tra 9 gradi di massima e 4 gradi di minima.

