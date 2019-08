Previsioni meteo prossimi giorni: estremi di caldo e temporali, ecco dove

Dopo la breve parentesi di temperature miti, da oggi 19 agosto è tornata a colpire l’Italia una nuova ondata di caldo Africano che colpirà in modo maggiore le regioni del Centro-Sud mentre, in Nord sarà interessato anche da temporali, con l’eccezione dell’Emilia Romagna e del basso Veneto. Sta, quindi, iniziando l’ondata di caldo africano preannunciata nei giorni scorsi che porterà, di nuovo, le temperature a salire fino a raggiungere i 38°.

Nelle prossime ore, inoltre, non mancheranno temporali con violente grandinate in alcune regioni d’Italia. Il caldo sarà concentrato soprattutto sulle isole maggiori e sulle regioni del Centro Sud.

Previsioni meteo 19 luglio

Oggi le temperature nelle regioni del Centro Sud, in Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria raggiungeranno i 37/38 gradi. Al nord la calura sarà meno avvertita con l’esclusione dell’ Emilia Romagna e il basso Veneto. Nelle ore più calde della giornata non è da escludere, però, rovesci temporaleschi su Alpi e Prealpi.

Previsioni meteo 20 luglio

Per domani, martedì, non sono previsti miglioramenti ma anzi la fase più acuta dell’ondata di caldo iniziata oggi. L’elevato tasso di umidità farà in modo che il caldo afoso sia percepito molto di più sia di giorno che per gran parte della notte. L’apice dell’ondata di caldo proseguirà fino a mercoledì 21 agosto per poi cedere il passo, a partire da giovedì, a temperature nelle medie stagionali che non supereranno i 30/32 gradi.