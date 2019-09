Previsioni meteo prossimi giorni: le ore contante del caldo e il crollo delle temperature

Nella giornata di oggi, domenica, dovrebbe crescere l’instabilità anche se la vera svolta meteo si avrà lunedì 2 settembre quando quasi tutta Italia precipeterà in un clima quasi autunnale. Stiamo, quindi, vivendo le ultime ore di caldo estivo che lasceranno, a ore, il posto a temporali che ci traghetteranno verso un clima autunnale.

Previsioni meteo prossime ore

L’estate potrebbe anche non essere del tutto archiviata, ma la settimana che sta per iniziare, sicuramente, sarà un duro colpo per gli amanti del caldo.

Ci aspettano, quindi, giorni di burrasca.

Da lunedì 2 settembre inizierà l’ondata di maltempo con piogge e temporali anche violenti. Le precipitazioni importanti inizieranno tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche confermando le tendenze dei giorni scorsi.

Già nella giornata di oggi, domenica, in ogni caso siamo stati testimoni dei primi temporali sull’Appennino e sulle Alpi che hanno sconfinato anche sul Piemonte.

Piogge anche in Sardegna fin dal mattino con instabilità diffusa su Toscana e Lazio.