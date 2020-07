Previsioni Meteo prossimi giorni: qualche temporale al Nord

Bentornati con il consueto appuntamento delle Previsioni Meteo. Oggi vi parliamo di quello che accadrà a metà della settimana. Ancora dominio anticiclonico su buona parte del mediterraneo come è evidente anche guardando le immagini provenienti dal satellite. Il bel tempo dunque persisterà su buona parte della penisola con il maltempo che invece continuerà a protrarsi sull’Europa Centrale riuscendo a lambire il Nord Italia ed in particolare il Nord Est in cui qualche acquazzone e temporale pomeridiano potrebbe manifestarsi tra mercoledì e giovedì. Piogge e temporali si potrebbero verificare anche sull’appennino.

A Metà settimana bel tempo su buona parte della penisola ma qualche temporale nel Nord Est

Nel resto d’Italia invece le previsioni meteo per mercoledì, giovedì e venerdì dicono che continuerà a persistere bel tempo con temperature prettamente estive. In particolare al Nord si segnalano massime di 30 e minime di 21, al centro massime di 33 e minime di 23 e al Sud massime di 35 e minime di 24. Dunque vi sarà un ulteriore aumento delle temperature nel meridione d’Italia rispetto ai giorni scorsi. Con questo è tutto, grazie per essere stati ancora con noi.

