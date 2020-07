Previsioni meteo prossimi giorni: torna il caldo in Italia

Bentornati con il consueto appuntamento relativo alle previsioni meteo. Oggi analizziamo quello che accadrà a metà settimana ed in particolare nelle giornate di mercoledì e giovedì. L’anticiclone delle Azzorre torna ad imporsi sulla nostra penisola spazzando via le correnti fresche degli scorsi giorni. Questo quindi favorirà il ritorno del bel tempo e del caldo in tutta Italia. Quindi tra mercoledì e giovedì l’alta pressione ingloberà tutto il mediterraneo. Le perturbazioni atlantiche dei giorni scorsi saranno dunque un lontano ricordo finendo per interessare l‘Europa centro orientale.

Le previsioni meteo di mercoledì e giovedì dunque prevedono giornate calde e assolate su tutta Italia. Qualche locale temporale sarà possibile solo ed esclusivamente su aree montane e alpine. Ma si tratterà in ogni caso di fenomeni di breve durata. I venti saranno deboli su tutto il paese. Per quanto riguarda le temperature le massime al Nord raggiungeranno i 30 gradi mentre le minime si assesteranno a 18 gradi. Al Centro massime a 31 e minime a 21. Al Sud infine si supereranno i 32 gradi mentre le minime non dovrebbero scendere sotto i 22. A presto con le previsioni del tempo per il prossimo week end.

