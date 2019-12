Previsioni meteo prossimi giorni: torna il ciclone con il maltempo

Come proseguirà questa settimana prenatalizia nelle previsioni meteo? Che tempo farà da giovedì in poi per accompagnarci nelle ultime compere natalizie? Vediamo le previsioni del tempo per i giorni che precedono il fine settimana ed in particolare da giovedì in poi. Vediamo cosa ci aspetta per il cuore della settimana.

Previsioni meteo prossimi giorni

L’alta pressione subtropicale che attualmente sta stazionando sull’Italia tenderà gradualmente a spostarsi verso est lasciando il passo ad un ciclone molto intenso sul Mediterraneo occidentale che inizierà a muoversi verso l’Italia portando un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche in un contesto abbastanza mite.

Nel dettaglio si prospettano due giorni, quelli di giovedì e venerdì molto perturbati sulla nostra penisola e in particolare al nord e sulle regioni tirreniche dove le piogge saranno anche di forte entità e avremo anche qualche intenso temporale.

Tempo più variabile sul lato adriatico e al sud dove avremo pause asciutte ma anche qualche acquazzone nella giornata di giovedì.

I venti saranno sostenuti nei quadranti meridionali con Scirocco su gran parte del centro sud.

Temperature

Temperature abbastanza stabile con le massime comprese tra gli 11 gradi del nord e i 15 e 16 gradi del centro e del sud, e con le minime che oscilleranno tra i 5 gradi del nord e gli 11 e i 12 gradi del centro e del sud.

