Previsioni meteo prossimo fine settimana: da domenica temperature autunnali

Questo fine settimana rappresenterà il passaggio dalla quiete alla tempesta: da sabato, infatti, si passerà dal sole di questi ultimi giorni ad una vera e propria ondata di temporali che coinvolgerà, generalmente, tutta l’Italia ma alcune zone in modo particolare. Già da sabato, infatti, il fronte temporalesco scenderà dal Nord Europa per avvicinarsi all’Italia provocando le prime piogge in Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria. In Sardegna, nel particolare, potrebbero crearsi delle situazioni pericolose a causa dei contrasti termici: sono previste raffiche di vento, grandinare e violenti temporali. Sul resto della penisola previsto bel tempo e cielo sereno con temperature abbastanza gradevoli, ma attenzione, si tratta solo della quiete che precede la tempesta.

Domenica 1 settembre potremo dire addio all’estate: il maltempo si estenderà su tutte le regioni del centro nord portando rovesci temporaleschi un pò ovuque con particolare attenzione a Lazio, Toscana e Liguria, ma raggiungendo anche la Campania. Nubifragi previsti a Roma, Napoli e Firenze.

Si assisterà ad un drastico calo delle temperature che potrebbero dare il via alla stagione autunnale.