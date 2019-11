Previsioni meteo prossimo fine settimana: l’Italia non ha tregua dal maltempo

Vediamo cosa ci prospetta il tempo per questo fine settimana che sta per cominciare nelle nostre previsioni meteo. Non c’è tregua per l’Italia visto che è in arrivo una nuova intensa perturbazione nel fine settimana che porterà tanto maltempo soprattutto al centro nord oltre a nuovi intensi venti nei quadranti meridionali.

Previsioni meteo fine settimana

E’ molto probabile la formazione di un nuovo ciclone questa volta tra il Mar Tirreno e il Mar Ligure che colpirà principalmente il centro nord lato Tirrenico e porterà tante piogge e temporali anche di forte entità e che nel frattempo richiamerà anche aria più fredda.

Nel dettaglio, quindi, tempo molto perturbato sia sabato sia domenica su tutto il centro nord, con tante nubi, piogge e temporali.

I fenomeni più intensi sono sulla Toscana, la Liguria e l’arco Alpino e Prealpino dove avremo pioggia a carattere di nubifragio. Tanta neve sulle Alpi oltre gli 800/1000 metri.

Più variabile sul basso adriatico e il Sud in generale dove avremo pause più asciutte alternate a momenti di pioggia o acquazzoni nella giornata di domenica.

Temperature

Le temperature risultano essere abbastanza stabili con le massime comprese tra i 12 gradi del nord e i 19 del sud e le minime comprese tra i 6 gradi del nord e i 13 del sud.

