Previsioni meteo sabato 3 e domenica 4 agosto

La rimonta dell’alta pressione sull’Italia prevista per sabato 3 agosto, garantirà condizioni soleggiate in tutto lo stivale e le isole maggiori, con temperature estive, non troppo elevate, che arriveranno massimo a 33°gradi. Si avranno dei valori superiori nelle zone interne dalla Sardegna e della Sicilia. Non sarà un caldo troppo intenso, ma sarà afoso al […]