Previsioni meteo San Valentino: peggioramento con piogge e calo delle temperature

L’anticiclone e le incursioni nord atlantiche continuano ad alternarsi anche se sembra sempre prevalere l’alta pressione con brevi fasi di tempo instabile. Ma per il giorno di San Valentino è previsto un veloce peggioramento delle previsioni meteo.

Previsioni meteo San Valentino

La tempesta Ciara, in azione sul Nord Europa, si sta pian piano affievolendo anche se domani, un impulso nord atlantico influenzerà il tempo sulla nostra Penisola. Infatti già dal pomeriggio di ieri, giovedì 13 febbraio, le nuvole hanno iniziato ad intensificarsi sulle Alpi e qualche debole pioggia è iniziata ad apparire a nord della Toscana.

Già la scorsa notte il tempo ha iniziato a peggiorare su Toscana e Liguria, ma anche sui settori alpini. Per oggi, 14 febbraio, il maltempo sulla Toscana andrà ad affievolirsi ma le nubi e le piogge si sposteranno sull’Appennino centrale, sul Lazio, sulla Campania coinvolgendo con il passare delle ore tutto il sud Italia.

Il resto del paese sarà vittima di pochi fenomeni temporaleschi e godrà di ampie schiarite.

Tranquillizziamoci, però, il tempo migliorerà già a partire dalla mattinata di sabato 15 febbraio e, anche se saranno presenti venti più sostenuto e un calo termico dovuto alla circolazione dell’aria più fresca proveniente da nor, il miglioramento riguarderà tutta Italia.

Scossoni dal punto di vista delle temperature, quindi, e anche se il clima continuerà a rimanere mite con valori massimi compresi tra i 14 ed i 18 gradi. I settori interessati dalle piogge, però, potranno essere testimoni di un calo più importante anche se solo temporaneo.

Niente paura per il week end

Per il fine settimana, in ogni caso, tornerà l’anticiclone facendo prevalere su tutta Italia il bel tempo ed una totale assenza di perturbazioni, ad eccezione di un annuvolamento sul medio adriatico che, però non porterà rovesci, neanche locali.

Nella serata di domenica piogge potrebbero interessare la Liguria di Levante.

