Previsioni meteo settimana: da martedì 1 ottobre calo delle temperature

Oggi, lunedì 30 settembre, fine mese all’insegna del bel tempo ma per il resto della settimana le previsioni non annunciano nulla di buono. Fine settembre all’insegna del caldo e del sole ma già da domani, con l’inizio di ottobre, ritornerà il maltempo che provocherà un forte calo termico.

Previsioni meteo settimana

Fine settembre, come abbiamo anticipato, all’insegna degli ultimi sprazzi estivi con sole e caldo ma il maltempo sta per riversarsi sulla penisola con pioggia e calo termico che coinvolgerà l’Italia da Nord a Sud.

L’alta pressione che ha mantenuto il bel tempo sulla penisola, nelle prossime ore inizierà a diradarsi lasciando spazio, da martedì, a perturbazioni di origine atlantica.

L’ondata di calore di questi giorni è destinata, nelle prossime ore a scomparire lasciando spazio a nuove perturbazioni provenienti da Nord che porteranno un deciso peggioramento su tutta Italia.

Gli effetti della perturbazione dureranno per tutta la settimana ed in particolare tra mercoledì e giovedì, quando gran parte dell’Italia sarà interessata da piogge e venti freddi che porteranno all’annunciato calo termico.

Previsioni meteo martedì 1 ottobre

Da domani, 1 ottobre, in arrivo nuvolosità sparsa con le prime piogge che coinvolgeranno Liguria, Lombardia e Veneto per estendersi durante la giornata anche in Toscana. Temporali intensi possibili nella fascia prealpina e alpina. Le temperature saranno in diminuzione al Nord mentre si manterranno miti nel resto dell’Italia.