Previsioni Meteo: tempo incerto nel fine settimana tra caldo e temporali

Secondo le ultime previsioni meteo il week end che sta per iniziare sarà molto particolare. Infatti questo primo fine settimana di giugno sarà caratterizzato in Italia da grande instabilità. Un semi-stazionario vortice ciclonico posizionato sul Centro Europa già da qualche giorno sta causando in tutta Italia un alternarsi di bel tempo e temporali. Le cose dovrebbero continuare così anche nel corso del week end. Infatti nella giornata di sabato un fronte instabile dovrebbe raggiungere il Nord Italia. Questo provocherà piogge e tempo incerto.

Ecco le previsioni meteo per il primo week end di giugno in Italia

In particolare sabato mattina si segnalano temporali in Friuli Venezia Giulia e di pomeriggio in tutta la pianura Padana. Sul resto d’Italia invece le previsioni meteo indicano che il tempo dovrebbe essere tendente al sereno con temperature tra i 25 e i 28 gradi. Domenica il tempo al Nord e centro Italia dovrebbe peggiorare. Infatti una perturbazione atlantica più intensa porterà aria fresca e temporali. In alcuni casi il maltempo potrebbe portare anche gradine. Discorso diverso per il Sud Italia dove invece le temperature dovrebbero essere elevate e il clima sereno in special modo in Sicilia e Puglia con temperature che si avvicineranno ai 30 gradi.

