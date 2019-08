Previsioni meteo ultimo fine settimana di agosto: temporali con allerta giallo, ecco in quali regioni

L’estate si avvia al suo lento declino con questo ultimo fine settimana di agosto, caratterizzato da una parte dal bel tempo ma dall’altra anche da violenti temporali che interesseranno diverse regioni italiane. Un fine settimana abbastanza controverso a causa dell’aria fredda che staziona sulle regioni centrali determinando condizioni meteo abbastanza instabili.

Previsioni sabato 24 agosto

I temporali previsti per la giornata di oggi si concentreranno nella mattinata su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, mentre nel pomeriggio si estenderanno anche sulle Alpi, tutti gli Appennini l’Umbria, la Toscana, il Lazio, l’Abruzzo, la Sardegna e l’area settentrionale della Sicilia. Anche se le temperature non caleranno, mantenendosi di qualche grado superiori alle medie stagionali, non supereranno nelle città più calde (Napoli e Firenze) i 33°.

Previsioni meteo domenica 25 agosto

Per domenica sono previste temperature massime comprese tra i 28 e i 33 gradi e i temporali, assenti nella mattinata, si concentreranno nelle ore più calde della giornata ma limitatamente alle Alpi lombarde, nel Triveneto, sull’Appennino centrale, la Toscana e le zone interne di Sicilia e Sardegna.

Anche se il se le condizioni meteo sembrano in miglioramento rispetto a sabato, resteranno, al Nord, addensamenti cumuliformi che potrebbero portare rovesci sparsi nel tardo pomeriggio.

La Protezione Civile, in ogni caso, per la mattinata di sabato ha diramato un’allerta gialle per 5 regioni: Toscana, Lombardia, Umbria, Molise e Abruzzo.