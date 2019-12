Previsioni meteo ultimo fine settimana di dicembre: neve a bassa quota, ecco dove

In arrivo ‘ultimo fine settimana dell’anno 2019. Che tempo farà? Tutti annunciano l’arrivo del freddo polare, vediamo cosa dobbiamo aspettarci da questo fine settimana che sta per arrivare. L’alta pressione delle Azzorre sta coinvolgendo gran parte del Mediterraneo regalando bel tempo, mentre le perturbazioni atlantiche esplodono sull’Europa Centrale e su quella orientale.

Previsioni meteo fine settimana

Nel corso del fine settimana l’alta pressione di espanderà ulteriormente verso nord est tanto da coinvolgere Gran Bretagna e Scandinavia. Tutto questo costringerà l’aria fredda, che transita nel sud est Europa, a dirigersi verso il Mediterraneo ed in particolar modo sulle regioni del sud Italia dove si prospetta, non solo un sensibile peggioramento, ma anche un netto calo delle temperature.

Nel dettaglio ci sarà bel tempo su gran parte del nord e del centro Italia, specie sul versante tirrenico mentre al sud, sul basso adriatico, si assisterà ad acquazzoni e a qualche temporale.

La neve scenderà sull’Appennino ma nella giornata di domenica calerà sensibilmente di quota fino a portarsi a 200/300 metri di altitudine specie su Puglia Campania e Basilicata.

Temperature

Valori termici in lieve calo, in particolare per le temperature minime che saranno comprese tra 1 grado del nord e 4 gradi del centro e del sud.

Nel dettaglio:

Nord: temperature massimo 9 gradi, minime 1 grado

Centro: temperature massime 11 gradi, minime 4 gradi

Sud: temperature massime 9 gradi, minime 4 gradi.

Guarda il nostro video delle previsioni meteo:

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube