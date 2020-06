Previsioni Meteo Week End: si inverte la situazione in Italia

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Dopo che nei giorni scorsi al Nord vi era stato maltempo e al Sud cieli sereni in prevalenza le cose sembrano cambiare nel nostro paese. In Italia infatti nel week end del 20 e 21 giugno notiamo la presenza di aria calda al Nord a causa dell’anticiclone che si espanderà verso il nord Europa. Corrente più fresche invece arriveranno dall’Europa orientale portando ad una riduzione delle temperature al Sud Italia con un netto rinforzo dei venti. Tra sabato e domenica i cieli saranno generalmente sereni. Tuttavia possibili temporali pomeridiani potrebbero interessare le zone interne del centro Sud. Qualche fenomeno di questo tipo anche negli appennini, sull’Arco alpino e sulla pianura padana.

Nel week end del 20 e 21 giugno le previsioni meteo dicono che ci sarà più caldo al nord e un calo delle temperature al Sud

Situazione nettamente migliore invece sulle coste. Per quanto riguarda le temperature, le previsioni meteo vedono un amento di queste al Nord dove le massime toccheranno quota 30 gradi e le minime non scenderanno sotto quota 18. Al Sud invece come dicevamo correnti fresche dall’Europa orientale porteranno un calo delle temperature con le massime che non dovrebbero superare quota 25 gradi e le minime che potrebbero arrivare a 16. A presto con le nuove previsioni del tempo.

