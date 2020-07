Previsioni Meteo weekend: al Sud caldo afoso al Nord temporali

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo per il prossimo weekend dell’11 e 12 luglio. Ancora un fine settimana ambivalente in Italia. Al Sud infatti ci sarà ancora caldo afoso mentre al Nord temporali e piogge ed un calo delle temperature. Dunque al nord dopo il caldo afoso di questi giorni un nuovo break arriverà presto con piogge e aria fresca. Sabato mattina la giornata inizierà con bel tempo da Nord a Sud. Questo però lascerà presto spazio nella zona settentrionale del paese a temporali e forte vento. Questo in particolare dal pomeriggio alla serata.

Weekend ancora una volta ambivalente dal punto di vista climatico in Italia secondo le previsioni Meteo

Il mal tempo inizialmente colpirà i rilievi alpini, per poi propagarsi in tutta fretta in direzione della Val Padana. Successivamente vento e piogge arriveranno anche su buona parte di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e in parte anche nel Triveneto. Nel resto d’Italia il tempo rimarrà stabile. Per quanto riguarda invece domenica venti freschi nord-orientali a tratti anche forti, con punte fino a 50/60 km/h colpiranno la zona adriatica del nostro paese. Al Nord il tempo sarà instabile e anche in alcuni tratti del Centro. Nel resto del paese tempo soleggiato.

