Previsioni meteo Weekend: ecco che tempo farà sabato e domenica

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Questa volta andiamo a vedere come sarà il tempo sabato 27 giugno e domenica 28 giugno nel nostro paese. Sull’Italia arriva finalmente l’anticiclone Nord Africano che porterà bel tempo ovunque. Non solo sulla nostra penisola ma su buona parte dell’Europa centro occidentale. Qualche pioggia proveniente dall’Europa orientale si registrerà solo sull’arco alpino ma si tratteranno di fenomeni limitati tra il Trentino e la Lombardia. Isolati acquazzoni pomeridiani sull’appennino centrale. Per il resto sole e bel tempo in tutta la penisola.

Ecco le previsioni meteo per il weekend del 27 e 28 giugno 2020

Per quanto riguarda le temperature, le previsioni meteo del week end dicono che queste saranno in aumento in tutta Italia. Le massime saranno superiori ai 30 gradi in tutto il paese raggiungendo anche i 33 gradi al Sud. Le minime oscilleranno invece tra i 22 e i 23 gradi. Insomma l’estate sembra essere arrivata in tutto il paese e dunque il tempo sembra perfetto per una giornata a mare o una gita fuori porta. A presto con le nuove previsioni del tempo per quanto riguarda l’Italia.

